Кадыров сообщил о захвате чеченскими бойцами националиста в городе Рубежное

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участвующие в спецоперации на Украине чеченские бойцы
успешно зачищают город Рубежное в Луганской области, сообщил глава Чечни Рамзан
Кадыров.

Недавно ими был захвачен очередной националист, отметил в
своем Telegram-канале Кадыров. Украинский
военный пытался покинуть город, переодевшись в гражданскую одежду.

«В рюкзаке у горе-вояки нашли нашивки ВСУ и другие улики,
явно свидетельствующие не в его пользу. Теперь бандеровскому беглецу предстоит
оказать полное содействие нашим бойцам, предоставив им исчерпывающую информацию
о дислокации своих сослуживцев», – написал Кадыров.

Кроме того, участвующий в зачистке жилого сектора Исмаил
Агуев нашел форму полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рабочий ноутбук.
На устройстве оказалась ценная информация, которая облегчит поиск и ликвидацию
противника, подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видео с допросом сдавшегося
солдата ВСУ Евгения Сыроежкина, сообщает телеканал
«360». Он рассказал, что командиры грозили военнослужащим расстрелами за
нежелание сражаться против России.

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