Кадыров сообщил о захвате чеченскими бойцами националиста в городе Рубежное

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Участвующие в спецоперации на Украине чеченские бойцы
успешно зачищают город Рубежное в Луганской области, сообщил глава Чечни Рамзан
Кадыров.
Недавно ими был захвачен очередной националист, отметил в
своем Telegram-канале Кадыров. Украинский
военный пытался покинуть город, переодевшись в гражданскую одежду.
«В рюкзаке у горе-вояки нашли нашивки ВСУ и другие улики,
явно свидетельствующие не в его пользу. Теперь бандеровскому беглецу предстоит
оказать полное содействие нашим бойцам, предоставив им исчерпывающую информацию
о дислокации своих сослуживцев», – написал Кадыров.
Кроме того, участвующий в зачистке жилого сектора Исмаил
Агуев нашел форму полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рабочий ноутбук.
На устройстве оказалась ценная информация, которая облегчит поиск и ликвидацию
противника, подчеркнул глава Чечни.
Ранее Кадыров опубликовал видео с допросом сдавшегося
солдата ВСУ Евгения Сыроежкина, сообщает телеканал
«360». Он рассказал, что командиры грозили военнослужащим расстрелами за
нежелание сражаться против России.