Кадыров сообщил о захвате чеченскими бойцами националиста в городе Рубежное

«В рюкзаке у горе-вояки нашли нашивки ВСУ и другие улики,

явно свидетельствующие не в его пользу. Теперь бандеровскому беглецу предстоит

оказать полное содействие нашим бойцам, предоставив им исчерпывающую информацию

о дислокации своих сослуживцев», – написал Кадыров.