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Чеченские спецподразделения совместно с силами Народной милиции ЛНР полностью освободили от украинских националистов город Рубежное. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, последняя группа украинских боевиков оставила свои позиции в Рубежном после столкновения с чеченским спецназом и разведывательными подразделениями 2-го армейского корпуса НМ ЛНР.
В настоящее время российские войска проводят зачистку жилых и подвальных помещений в городских зданиях. Глава Чеченской Республики также поздравил жителей Рубежного с освобождением от преступного киевского режима.
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