Кадыров сделал Зеленскому «ограниченное предложение» о подработке на чеченском телевидении

Global look press/Serg Glovny Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Global look press/Serg Glovny

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил
украинскому президенту Владимиру Зеленскому подработку на ЧГТРК «Грозный». Об
этом лидер Чечни написал в своем Telegram-канале.

Зеленский может рассчитывать на подработку на телевидении
после того, как сядет за стол переговоров с Россией, сказал Кадыров

«Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить
сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую
возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК
“Грозный”», — написал Кадыров.

Лидер Чечни подчеркнул, что об этом его попросил
соотечественник, участвующий в российской спецоперации на Украине.

«После окончания боевой операции бывшему президенту Украины
придется где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе
Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых», — отметил Кадыров.

Он отметил, что это ограниченное предложение, потом может
быть поздно.

На Украине продолжается
проведение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации. Ранее
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении
спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
населению ничего не угрожает.

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