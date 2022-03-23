Кадыров сделал Зеленскому «ограниченное предложение» о подработке на чеченском телевидении

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил
украинскому президенту Владимиру Зеленскому подработку на ЧГТРК «Грозный». Об
этом лидер Чечни написал в своем Telegram-канале.
Зеленский может рассчитывать на подработку на телевидении
после того, как сядет за стол переговоров с Россией, сказал Кадыров
«Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить
сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую
возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК
“Грозный”», — написал Кадыров.
Лидер Чечни подчеркнул, что об этом его попросил
соотечественник, участвующий в российской спецоперации на Украине.
«После окончания боевой операции бывшему президенту Украины
придется где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе
Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых», — отметил Кадыров.
Он отметил, что это ограниченное предложение, потом может
быть поздно.
На Украине продолжается
проведение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации. Ранее
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении
спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
населению ничего не угрожает.