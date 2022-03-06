Кадыров сделал предложение сбежавшему из Украины Зеленскому

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины сбежал из страны.

«Владимир Зеленский сбежал из Украины. Да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел. В итоге и администрация президента Украины в недоумении, и депутаты Рады в растерянности. Никто не знает, в какой стране забился Зеленский. Хоть бы адрес для писем оставил. Но и его нет», – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всегда знал, что именно так закончит свое президентство бывший комик. При этом Кадыров предложил Зеленскому «сохранить лицо», а не повторять путь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «бегая все оставшееся время и пожевывая галстук от страха».

Глава Чечни считает, что у Зеленского есть шанс вернуться на родину, попросить у жителей ДНР и ЛНР прощения и принять требования России.

Кадыров заявил, что обращается к Зеленскому не как к президенту, потому что единственным легитимным главой государства там является Виктор Янукович, свергнутый в 2014 году. Именно ему предстоит распорядиться дальнейшей судьбой бывшего шоумена, если тот прислушается к его совету.

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