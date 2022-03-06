Кадыров сделал предложение сбежавшему из Украины Зеленскому

Кадыров сделал предложение сбежавшему из Украины Зеленскому Новости
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины сбежал из страны.

«Владимир Зеленский сбежал из Украины. Да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел. В итоге и администрация президента Украины в недоумении, и депутаты Рады в растерянности. Никто не знает, в какой стране забился Зеленский. Хоть бы адрес для писем оставил. Но и его нет», – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всегда знал, что именно так закончит свое президентство бывший комик. При этом Кадыров предложил Зеленскому «сохранить лицо», а не повторять путь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «бегая все оставшееся время и пожевывая галстук от страха».

Глава Чечни считает, что у Зеленского есть шанс вернуться на родину, попросить у жителей ДНР и ЛНР прощения и принять требования России.

Кадыров заявил, что обращается к Зеленскому не как к президенту, потому что единственным легитимным главой государства там является Виктор Янукович, свергнутый в 2014 году. Именно ему предстоит распорядиться дальнейшей судьбой бывшего шоумена, если тот прислушается к его совету.

 
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