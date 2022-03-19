Кадыров рассказал об освобождении чеченскими бойцами Рубежного в ЛНР

По ее словам, члены батальона «Азов» (экстремистская

организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так,

жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале

в нечеловеческих условиях.