Кадыров рассказал об освобождении чеченскими бойцами Рубежного в ЛНР

Кадыров рассказал об освобождении чеченскими бойцами Рубежного в ЛНР Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Бойцам чеченских подразделений удалось освободить город
Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан
Кадыров.

Он отметил, что местные жители выражают благодарность
российским солдатам. Население ЛНР уже устало от постоянного
террора со стороны киевских властей.

«Сейчас они находятся под надежной защитой одного из самых
высокоэффективных чеченских подразделений», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя
рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во
время отступления подорвали городской драматический театр.

По ее словам, члены батальона «Азов» (экстремистская
организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так,
жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале
в нечеловеческих условиях.

 
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