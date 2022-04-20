    В тренде

    Кадыров продемонстрировал кадры зачистки промзоны Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров продемонстрировал кадры зачистки промзоны Мариуполя

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Вооруженные силы России продолжают зачистку промышленной
    зоны Мариуполя. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Националисты заняли территорию
    предприятия. Они устроили там базу, но в результате потеряли ее, оставив после
    себя трофеи, добавил глава региона.

    «Но одного обстоятельства бандиты не учли — чем сложнее
    боевая задача для наших бойцов, тем яростнее их атаки и продуманнее действия», —
    отметил лидер Чечни.

    Кадыров заявил,
    что Вооруженные силы России продолжают позиционные бои в промышленном районе
    Мариуполя. Он отметил, что армия РФ продолжает сужать кольцо вокруг
    противника.

    Ранее стало известно, что штурм укрепленных позиций ВСУ
    потребует аккуратных действий от российских бойцов. Об этом пишет газета «Взгляд».

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »