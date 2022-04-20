Кадыров продемонстрировал кадры зачистки промзоны Мариуполя

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Вооруженные силы России продолжают зачистку промышленной
зоны Мариуполя. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Националисты заняли территорию
предприятия. Они устроили там базу, но в результате потеряли ее, оставив после
себя трофеи, добавил глава региона.
«Но одного обстоятельства бандиты не учли — чем сложнее
боевая задача для наших бойцов, тем яростнее их атаки и продуманнее действия», —
отметил лидер Чечни.
Кадыров заявил,
что Вооруженные силы России продолжают позиционные бои в промышленном районе
Мариуполя. Он отметил, что армия РФ продолжает сужать кольцо вокруг
противника.
Ранее стало известно, что штурм укрепленных позиций ВСУ
потребует аккуратных действий от российских бойцов. Об этом пишет газета «Взгляд».
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