Кадыров призвал Зеленского укрыться в Чечне

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Воспользоваться
убежищем в Чечне президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил Рамзан
Кадыров. Об этом чеченский глава написал в своем Telegram-канале.
Кадыров призвал
Зеленского также принять условия президента России Владимира Путина и перестать
быть «натовской марионеткой». Он осудил предложение спецслужб к Зеленскому
«бежать из Украины», а также назвал страну «тонущим кораблем».
«Если ты переживаешь
за свою жизнь, то я готов обратиться к Владимиру Владимировичу, чтобы
предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твоё лицо. А
самое главное, тебя никто никогда не найдет!» — написал Кадыров.
Ранее Минобороны
России провело презентацию, которая доказывает, что США потратили более 200
миллионов долларов на деятельность биологических лабораторий на территории
Украины, передает телеканал «360». Также из презентации следует, что данные лаборатории участвовали в
военно-биологической программе Пентагона и имели дело с возбудителями чумы и
сибирской язвы.