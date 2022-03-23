Кадыров призвал Зеленского укрыться в Чечне

«Если ты переживаешь

за свою жизнь, то я готов обратиться к Владимиру Владимировичу, чтобы

предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твоё лицо. А

самое главное, тебя никто никогда не найдет!» — написал Кадыров.