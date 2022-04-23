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    Кадыров призвал Белый дом «оберегать» Байдена от рукопожатий «с привидениями»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров призвал Белый дом «оберегать» Байдена от рукопожатий «с привидениями»

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Администрации президента США следует относиться к своим обязанностям более ответственно. К соответствующему выводу пришел глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

    По его словам, американскому лидеру Джо Байдену не повезло с помощниками. С такими подчиненными президенту США и врагов желать не надо, подчеркнул Кадыров.

    «Ну что же вы, работники Белого дома, не можете помочь своему президенту? Если видите, что Байден уже во-второй раз с привидениями здоровается или воздух пытается пожать рукой, поставьте туда какого-нибудь человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну — орангутанга или шимпанзе. Чтобы зрители подумали, что именно так и было задумано», — отметил глава Чечни.

    Ранее сообщалось,
    что президент Соединенных Штатов находится под «внешним
    управлением». К такому выводу пришли пользователи Twitter.

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