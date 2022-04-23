Кадыров призвал Белый дом «оберегать» Байдена от рукопожатий «с привидениями»

«Ну что же вы, работники Белого дома, не можете помочь своему президенту? Если видите, что Байден уже во-второй раз с привидениями здоровается или воздух пытается пожать рукой, поставьте туда какого-нибудь человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну — орангутанга или шимпанзе. Чтобы зрители подумали, что именно так и было задумано», — отметил глава Чечни.