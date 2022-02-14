Кадыров предупредил Зеленского о последствиях в случае несоблюдения Минских соглашений

Русские и украинцы являются одним славянским народом, который имеет общую историю и культуру. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сказал в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кадыров предупредил украинского лидера о последствиях в случае несоблюдения Минских соглашений. Также глава республики отметил, что россияне не понаслышке знают, что такое война.

«Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!», — сказал Кадыров.

Ранее стало известно, что к украинскому лидеру обратились представители оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Они потребовали от Зеленского реализации минских договоренностей.

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