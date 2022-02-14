Кадыров предупредил Зеленского о последствиях в случае несоблюдения Минских соглашений

Кадыров предупредил Зеленского о последствиях в случае несоблюдения Минских соглашений Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Русские и украинцы являются одним славянским народом, который имеет общую историю и культуру. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сказал в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кадыров предупредил украинского лидера о последствиях в случае несоблюдения Минских соглашений. Также глава республики отметил, что россияне не понаслышке знают, что такое война.

«Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!», — сказал Кадыров.

Ранее стало известно, что к украинскому лидеру обратились представители оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Они потребовали от Зеленского реализации минских договоренностей.

 
загрузка...
 
война Донбасс Зеленский Кадыров Украина чечня
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru