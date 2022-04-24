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    Кадыров пожелал православным христианам счастья и благополучия в день Пасхи

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров пожелал православным христианам счастья и благополучия в день Пасхи

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных
    россиян с праздником Светлой Пасхи. Он пожелал христианам крепкого здоровья,
    счастья и благополучия.

    Чеченский лидер отметил, что праздник объединяет верующих и
    наполняет их души милосердием и состраданием. Он также подчеркнул, что в
    республике с почтением относятся к другим конфессиям.

    «Укрепление межнационального мира и согласия является
    важнейшим направлением деятельности власти республики. Нас всех объединяет вера
    в единого бога, поэтому жители нашего региона живут одной большой семьей в
    месте, где никогда не приживутся разногласия на религиозной и национальной
    почве», — написал Кадыров.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к
    жителям республики на фоне празднования Пасхи. Глава государства поздравил
    жителей страны с Христовым Воскресением. Он пожелал им тепла, мира и
    спокойствия.

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