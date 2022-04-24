Кадыров пожелал православным христианам счастья и благополучия в день Пасхи

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных
россиян с праздником Светлой Пасхи. Он пожелал христианам крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Чеченский лидер отметил, что праздник объединяет верующих и
наполняет их души милосердием и состраданием. Он также подчеркнул, что в
республике с почтением относятся к другим конфессиям.
«Укрепление межнационального мира и согласия является
важнейшим направлением деятельности власти республики. Нас всех объединяет вера
в единого бога, поэтому жители нашего региона живут одной большой семьей в
месте, где никогда не приживутся разногласия на религиозной и национальной
почве», — написал Кадыров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к
жителям республики на фоне празднования Пасхи. Глава государства поздравил
жителей страны с Христовым Воскресением. Он пожелал им тепла, мира и
спокойствия.