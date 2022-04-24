Кадыров пожелал православным христианам счастья и благополучия в день Пасхи

«Укрепление межнационального мира и согласия является

важнейшим направлением деятельности власти республики. Нас всех объединяет вера

в единого бога, поэтому жители нашего региона живут одной большой семьей в

месте, где никогда не приживутся разногласия на религиозной и национальной

почве», — написал Кадыров.