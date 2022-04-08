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    Кадыров пообещал скорое взятие «Азовстали» в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Националисты превратили завод «Азовсталь» в «настоящую
    крепость с бункером», но скоро она будет взята штурмом, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Расположения штурмующих предприятие отрядов посетил депутат
    Госдумы Адам Делимханов. Он пообщался с бойцами, ознакомился с планом штурма «Азовстали»
    и «внес новые коррективы», отметил глава Чечни.

    «В любом случае конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе
    намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится. Только
    последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов», – написал Кадыров, уточнив, что
    это произойдет скоро.

    Ранее командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти
    Болотханов заявил, что чеченские военные планируют закончить зачистку Мариуполя
    от украинских националистов и военных к началу мая, сообщает URA.RU. По его словам,
    это позволит бойцам вернуться домой к празднику Ураза-байрам.

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