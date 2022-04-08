Кадыров пообещал скорое взятие «Азовстали» в Мариуполе

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Националисты превратили завод «Азовсталь» в «настоящую
крепость с бункером», но скоро она будет взята штурмом, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Расположения штурмующих предприятие отрядов посетил депутат
Госдумы Адам Делимханов. Он пообщался с бойцами, ознакомился с планом штурма «Азовстали»
и «внес новые коррективы», отметил глава Чечни.
«В любом случае конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе
намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится. Только
последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов», – написал Кадыров, уточнив, что
это произойдет скоро.
Ранее командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти
Болотханов заявил, что чеченские военные планируют закончить зачистку Мариуполя
от украинских националистов и военных к началу мая, сообщает URA.RU. По его словам,
это позволит бойцам вернуться домой к празднику Ураза-байрам.