Кадыров пообещал скорое взятие «Азовстали» в Мариуполе

«В любом случае конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе

намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится. Только

последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов», – написал Кадыров, уточнив, что

это произойдет скоро.