Кадыров пообещал арестовать сбежавшего экс-судью Янгулбаева и его родственников

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев не смог воспитать достойных детей и привлечь их к ответственности за экстремистские высказывания. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своих соцсетях.

Он обвинил Янгулбаева в предательстве судебной системы и прикрытии своим особым статусом. Вся работа властей и правоохранительных органов по борьбе с террористом сошла на нет из-за халатности экс-судьи.

«Для вас я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — написал Кадыров.

Сайди Янгулбаев ранее вместе с дочерью покинул Россию. Глава Чечни объявил его близких пособниками террористов и пообещал отправить в тюрьму.

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