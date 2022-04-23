Кадыров: получены доказательства сотрудничества националистов и «чеченоговорящих шайтанов»

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Чеченские силовики получили неоспоримое свидетельство сотрудничества
«чеченоговорящих шайтанов» и украинских националистов, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Взаимодействие преступных группировок на Украине было очевидно
с начала спецоперации, отметил Кадыров. По его словам, сложившаяся сейчас в
стране ситуация «будто под копирку» похожа на то, что когда-то происходило в Чеченской
Республике.
«Очередное разворошенное гнездо украинских националистов
выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про
ичкерийскую и фашистскую власть, также на страницах виднеются соответствующие
символики и гербы», – написал Кадыров.
Настоящим врагом глава Чечни назвал Запад. Недружественные
России страны не на шутку всполошились, сбываются самые страшные предположения президента
США Джо Байдена, уточнил Кадыров.