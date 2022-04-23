    В тренде

    Кадыров: получены доказательства сотрудничества националистов и «чеченоговорящих шайтанов»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров: получены доказательства сотрудничества националистов и «чеченоговорящих шайтанов»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Чеченские силовики получили неоспоримое свидетельство сотрудничества
    «чеченоговорящих шайтанов» и украинских националистов, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Взаимодействие преступных группировок на Украине было очевидно
    с начала спецоперации, отметил Кадыров. По его словам, сложившаяся сейчас в
    стране ситуация «будто под копирку» похожа на то, что когда-то происходило в Чеченской
    Республике.

    «Очередное разворошенное гнездо украинских националистов
    выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про
    ичкерийскую и фашистскую власть, также на страницах виднеются соответствующие
    символики и гербы», – написал Кадыров.

    Настоящим врагом глава Чечни назвал Запад. Недружественные
    России страны не на шутку всполошились, сбываются самые страшные предположения президента
    США Джо Байдена, уточнил Кадыров.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »