Кадыров показал сдавшихся в плен украинских националистов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале показал, как 267
морпехов из 503-го украинского батальона сдались в плен силам России.
Он подчеркнул, что украинские военные сделали
крайне правильный и осознанный выбор, когда сдались. Кадыров также
призвал остальных националистов сложить оружие и вместе с российскими силами навести
порядок на территории Украины для мирной жизни «многострадальческого народа».
По словам главы Чечни, 267 человек услышали это предложение.
Теперь их семьи перестанут переживать за них. Кадыров отметил, что сдавшиеся
в плен теперь находятся в полной безопасности.
Ранее глава республики сообщил, что идет подготовка второй
группы добровольцев к отправке на Украину для участия в специальной операции. Соответствующее сообщение передает
телеканал «360».