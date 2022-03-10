Кадыров показал, с кем могут встретиться националисты на Украине

Кадыров показал, с кем могут встретиться националисты на Украине Новости
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал, с кем могут встретиться военные Украины при продолжении спецоперации ВС РФ.

В своем Telegram-канале глава региона показал видео с построением личного состава ОМВД России по Ножай-Юртовскому району. Чеченские бойцы от лица начальника подразделения Мурада Чалаева заявили о готовности отправиться в зону конфликта.

Военные обладают профессионализмом ведения боевых действий в лесистой местности, пояснил Кадыров. Что было не раз подтверждено в контртеррористических операциях.

«Сегодня бойцы готовы применить все свои навыки и умения против националистов и бандеровцев на Украине», — написал Кадыров.

 
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ВСУ Кадыров Спецоперация РФ на Украине Украина
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