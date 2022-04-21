Кадыров: подразделения ВС РФ взяли под контроль город Рубежное в ЛНР

Напомним, в феврале 2022 года Москва признала независимость ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, передает Infox. Позднее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства республик Донбасса о помощи.