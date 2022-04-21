Кадыров: подразделения ВС РФ взяли под контроль город Рубежное в ЛНР

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Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью
перешел под контроль российских войск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан
Кадыров.
Согласно заявлению чеченского лидера, бойцы
Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» совместно с подразделениями ВС РФ и
силами Народной милиции ЛНР освободили населенный пункт от украинских
националистов.
«Заместитель командира подразделения Хасейн Мудуев водрузил
наше знамя при въезде в город», — говорится в сообщении Кадырова.
Также он отметил, что чеченские бойцы приступили к
круглосуточной охране мирных жителей Рубежного.
Напомним, в феврале 2022 года Москва признала независимость ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, передает Infox. Позднее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства республик Донбасса о помощи.