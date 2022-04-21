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    Кадыров: подразделения ВС РФ взяли под контроль город Рубежное в ЛНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров: подразделения ВС РФ взяли под контроль город Рубежное в ЛНР

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    Globallookpress

    Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью
    перешел под контроль российских войск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан
    Кадыров.

    Согласно заявлению чеченского лидера, бойцы
    Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» совместно с подразделениями ВС РФ и
    силами Народной милиции ЛНР освободили населенный пункт от украинских
    националистов.

    «Заместитель командира подразделения Хасейн Мудуев водрузил
    наше знамя при въезде в город», — говорится в сообщении Кадырова.

    Также он отметил, что чеченские бойцы приступили к
    круглосуточной охране мирных жителей Рубежного.

    Напомним, в феврале 2022 года Москва признала независимость ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, передает Infox. Позднее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства республик Донбасса о помощи. 

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