Кадыров поделился кадрами допроса пленных солдат ВСУ в Рубежном

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Иностранные наемники в большом количестве расположились на украинском заводе «Азовсталь». Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ, видео с допроса которого опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Как следует из слов пленного украинского солдата, численность
иностранных наемников, находящихся на заводе «Азовсталь», составляет около 200-300
человек. Вместе с этим на предприятии укрываются порядка 1500-2000 боевиков
националистической группировки «Азов» (против членов которой на территории России
возбуждены уголовные дела).
«Так или иначе, но этот националист решил сдаться … Он также
дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника. Все
эти моменты, конечно, будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства»,
— добавил Кадыров.
Ранее глава Чечни призвал солдат Вооруженных сил Украины
сделать правильное решение. По словам Кадырова, у них есть последний шанс,
чтобы сдаться и вернуться к своим семьям.