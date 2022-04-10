    В тренде

    Кадыров поделился кадрами допроса пленных солдат ВСУ в Рубежном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Иностранные наемники в большом количестве расположились на украинском заводе «Азовсталь». Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ, видео с допроса которого опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 

    Как следует из слов пленного украинского солдата, численность
    иностранных наемников, находящихся на заводе «Азовсталь», составляет около 200-300
    человек. Вместе с этим на предприятии укрываются порядка 1500-2000 боевиков
    националистической группировки «Азов» (против членов которой на территории России
    возбуждены уголовные дела).

    «Так или иначе, но этот националист решил сдаться … Он также
    дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника. Все
    эти моменты, конечно, будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства»,
    — добавил Кадыров.

    Ранее глава Чечни призвал солдат Вооруженных сил Украины
    сделать правильное решение. По словам Кадырова, у них есть последний шанс,
    чтобы сдаться и вернуться к своим семьям.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »