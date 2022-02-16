Кадыров поддержал обращение депутатов к Путину о признании независимости ЛДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что готов признать независимый статус обеих республик. Он уточнил, что полностью поддерживает обращение Госдумы и считает, что Путин удовлетворит обращение.

«Владимир Владимирович — дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг», — написал он.

Глава Чечни также выразил уверенность, что подобного мнения придерживается большинство россиян. Он отметил, что право жителей ДНР и ЛНР на самоопределение игнорируют. По его словам, признание независимости определит их статус на международной арене и положит конец кровопролитию.

Глава Чечни также указал на масштабную информационную кампанию, которую развернули против России и ЛНДР. По его словам, ежедневно вбрасываются новые фейки о пересечения российскими войсками украинской границы.

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