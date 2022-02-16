Кадыров поддержал обращение депутатов к Путину о признании независимости ЛДНР

Кадыров поддержал обращение депутатов к Путину о признании независимости ЛДНР Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что готов признать независимый статус обеих республик. Он уточнил, что полностью поддерживает обращение Госдумы и считает, что Путин удовлетворит обращение.

«Владимир Владимирович — дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг», — написал он.

Глава Чечни также выразил уверенность, что подобного мнения придерживается большинство россиян. Он отметил, что право жителей ДНР и ЛНР на самоопределение игнорируют. По его словам, признание независимости определит их статус на международной арене и положит конец кровопролитию.

Глава Чечни также указал на масштабную информационную кампанию, которую развернули против России и ЛНДР. По его словам, ежедневно вбрасываются новые фейки о пересечения российскими войсками украинской границы.

 
загрузка...
 
госдума Кадыров лднр
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru