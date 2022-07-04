Новости0

Кадыров опубликовал пародийный ролик с подписывающим акт о капитуляции Зеленским

Кадыров опубликовал пародийный ролик с подписывающим акт о капитуляции Зеленским
Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил пародийный ролик, в котором президент Украины Владимир Зеленский подписывает акт о капитуляции.

На кадрах можно увидеть, как глава украинского государства с чьей-то рукой на плече зачитывает обращение к украинцам о полной капитуляции ВСУ. В конце ролика становится понятно, что позади перепуганного украинского лидера стоит сам Рамзан Кадыров.

«В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции», — подписал видео глава Чечни.

Он также попросил пользователей интернета не забрасывать ролик злобными комментариями, чтобы не вызвать сердечный приступ у «и без того перепуганного человека».

Зеленский Кадыров Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.