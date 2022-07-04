Кадыров опубликовал пародийный ролик с подписывающим акт о капитуляции Зеленским

На кадрах можно увидеть, как глава украинского государства с чьей-то рукой на плече зачитывает обращение к украинцам о полной капитуляции ВСУ. В конце ролика становится понятно, что позади перепуганного украинского лидера стоит сам Рамзан Кадыров.