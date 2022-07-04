Кадыров опубликовал пародийный ролик с подписывающим акт о капитуляции Зеленским

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил пародийный ролик, в котором президент Украины Владимир Зеленский подписывает акт о капитуляции.
На кадрах можно увидеть, как глава украинского государства с чьей-то рукой на плече зачитывает обращение к украинцам о полной капитуляции ВСУ. В конце ролика становится понятно, что позади перепуганного украинского лидера стоит сам Рамзан Кадыров.
«В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции», — подписал видео глава Чечни.
Он также попросил пользователей интернета не забрасывать ролик злобными комментариями, чтобы не вызвать сердечный приступ у «и без того перепуганного человека».