Кадыров опубликовал кадры передачи жителю ЛНР чеченского флага

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Пожилой житель поселка Старая
Краснянка Луганской Народной Республики попросил солдат из Чечни подарить ему
флаг региона. Об этом рассказал глава российской республики Рамзан Кадыров.
Он
опубликовал видео, на котором мужчина просит солдат отдать ему стяг с
изображением первого президента Чеченской Республики Ахмата-хаджи Кадырова.
Житель ЛНР пообещал с честью хранить его и передать детям.
«Многие
уроженцы Луганской
Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши
флаги. Пожилой житель поселка Старая Краснянка яркий тому пример», – написал
Кадыров в Telegram-канале.
На Украине с 24 февраля идет
военная операция России. Москва и Киев ведут переговоры для установления мира.
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