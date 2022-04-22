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    Кадыров опубликовал кадры передачи жителю ЛНР чеченского флага

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров опубликовал кадры передачи жителю ЛНР чеченского флага

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Пожилой житель поселка Старая
    Краснянка Луганской Народной Республики попросил солдат из Чечни подарить ему
    флаг региона. Об этом рассказал глава российской республики Рамзан Кадыров.

    Он
    опубликовал видео, на котором мужчина просит солдат отдать ему стяг с
    изображением первого президента Чеченской Республики Ахмата-хаджи Кадырова.
    Житель ЛНР пообещал с честью хранить его и передать детям.

    «Многие
    уроженцы Луганской
    Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши
    флаги. Пожилой житель поселка Старая Краснянка яркий тому пример», – написал
    Кадыров в Telegram-канале.

    На Украине с 24 февраля идет
    военная операция России. Москва и Киев ведут переговоры для установления мира.

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