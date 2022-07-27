Кадыров обвинил США в зарождении международного терроризма

Он добавил, что в США иноагентами признаны 1,7 тысячи медиаресурсов, а в России — всего несколько сотен. При этом агрессия Вашингтона проявляется еще и в количестве американских военных баз по всему миру. Всего их насчитывается 750 в восьмидесяти странах.