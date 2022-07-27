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Кадыров обвинил США в зарождении международного терроризма

Кадыров обвинил США в зарождении международного терроризма
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ближайшее время Запад ужесточит информационную войну против России и включит ее в список стран-агрессоров, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако, по мнению политика, сами Соединенные Штаты виноваты в зарождении международного терроризма и агрессии.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Кадырова. Он напомнил, что США — единственное государство в мире, применявшее против людей ядерное оружие.

«Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — заявил глава Чечни.

Он добавил, что в США иноагентами признаны 1,7 тысячи медиаресурсов,  а в России — всего несколько сотен. При этом агрессия Вашингтона проявляется еще и в количестве американских военных баз по всему миру. Всего их насчитывается 750 в восьмидесяти странах.

Ранее по указу президента Владимира Путина Рамзан Кадыров был награжден орденом Александра Невского. Почетную награду присвоили за активное развитие Чеченской Республики, передает RT.

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