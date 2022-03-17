Кадыров: оборона украинских националистов трещит по швам под натиском российской армии

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Российские военнослужащие методично проводят зачистку
освобожденных от украинских радикалов улиц Мариуполя. Об этом в своем Telegram написал глава Чечни
Рамзан Кадыров.
При этом украинские боевики совершают военные преступления и
прячутся за мирными жителями. Главный приоритет чеченских подразделений состоит
в сохранении жизней мирного населения и сведении случайных потерь на нет.
«Под натиском Российских вооружённых сил оборона украинских
националистических формирований трещит по швам. Наши бойцы планомерно зачищают
осажденные бандеровскими прихвостнями территории. Огромное количество мирного
населения насильно удерживается националистами в зоне боевых действий», — заявил
Кадыров.
Глава Чечни также заявил, что параллельно с военными
задачами, он занимается вопросами гуманитарной поддержки населения, которое
длительное время находилось в заложниках киевского режима. Политик выразил
гордость за военнослужащих, подчеркнув при этом доблесть и героизм, с которым
солдаты выполняют свой долг.
Недавно МО России обнародовало видео с беженкой из
Мариуполя, которая сообщила, что радикалы прикрывались гражданским населением в
качестве живого щита. Женщина сообщила, что националисты держали мирных людей в
заложниках без еды и воды.