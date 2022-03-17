Кадыров: оборона украинских националистов трещит по швам под натиском российской армии

Глава Чечни также заявил, что параллельно с военными

задачами, он занимается вопросами гуманитарной поддержки населения, которое

длительное время находилось в заложниках киевского режима. Политик выразил

гордость за военнослужащих, подчеркнув при этом доблесть и героизм, с которым

солдаты выполняют свой долг.