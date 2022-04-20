Кадыров: Киев скрыл от националистов информацию об открытии гумкоридоров ВС РФ

Украинские бойцы во время допроса рассказали, что боялись сдаться в плен

несмотря на ужасные условия пребывания в «Азовстали». По словам радикалов, в

последнее время на троих человек выделялась бутылка воды и банка горошка. Кроме

этого, к ним относились как «к мясу». Солдаты также отметили, что даже не знали

о гуманитарных коридорах, которые для них открывали российские военные, так как

командование ВСУ об этом не сообщало.