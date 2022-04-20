Кадыров: Киев скрыл от националистов информацию об открытии гумкоридоров ВС РФ

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Попавшие в плен украинские националисты рассказали, что
командование ВСУ не сообщало им об открытии российскими военными гуманитарных
коридоров. Об этом заявил главаы Чечни Рамзана Кадырова.
Украинские бойцы во время допроса рассказали, что боялись сдаться в плен
несмотря на ужасные условия пребывания в «Азовстали». По словам радикалов, в
последнее время на троих человек выделялась бутылка воды и банка горошка. Кроме
этого, к ним относились как «к мясу». Солдаты также отметили, что даже не знали
о гуманитарных коридорах, которые для них открывали российские военные, так как
командование ВСУ об этом не сообщало.
Затем националисты призвали сослуживцев сложить оружие, а киевские
власти подумать о судьбах молодых ребят, оставшихся там.
Кадыров отметил, что теперь у пленных есть надежда на то,
что в скором времени они смогут вернуться к своим семьям целыми и невредимыми.