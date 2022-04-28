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    Кадыров: Киев не спешит забирать тела убитых в Рубежном украинских военных

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров: Киев не спешит забирать тела убитых в Рубежном украинских военных

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    globallookpress.com / I-Images / Keystone Press Agency

    Киев не просит коридора для вывоза тел убитых украинских военных из Рубежного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава региона отметил, что украинская пропаганда не трубит во весь голос о необходимости достойного захоронения погибших в Рубежном украинских военных. Кадыров отметил, что российская сторона всегда идет в таких вопросах навстречу.

    «Но нам не привыкать. Как избавили весь город от живых бандеровцев, так и от мертвых зачистим. Как показала практика, ни в том, ни в другом состоянии от них нет никакой пользы», — заявил он.

    Ранее власти Чечни заявили о полном освобождении города Рубежное в ЛНР. Об этом информирует RT.

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