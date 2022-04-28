Кадыров: Киев не спешит забирать тела убитых в Рубежном украинских военных

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Киев не просит коридора для вывоза тел убитых украинских военных из Рубежного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава региона отметил, что украинская пропаганда не трубит во весь голос о необходимости достойного захоронения погибших в Рубежном украинских военных. Кадыров отметил, что российская сторона всегда идет в таких вопросах навстречу.
«Но нам не привыкать. Как избавили весь город от живых бандеровцев, так и от мертвых зачистим. Как показала практика, ни в том, ни в другом состоянии от них нет никакой пользы», — заявил он.
Ранее власти Чечни заявили о полном освобождении города Рубежное в ЛНР. Об этом информирует RT.
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