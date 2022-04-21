Кадыров: деморализованные ВСУ «бегут наутек» при виде чеченских бойцов

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о крайнем уровне деморализации в рядах украинских военнослужащих. Националисты сразу пытаются убежать при виде чеченских солдат, написал политический деятель в личном Telegram-канале.
«Украинские военные настолько деморализованы, что стоит им увидеть чеченца, как сразу бегут наутек. Довольно часто в таких ситуациях они оставляют нашим бойцам ценные подарки стоимостью несколько миллионов долларов», — сообщил глава Чечни.
По словам Кадырова, очередным подобным трофеем стал танк с полным боевым комплектом.
«Наши бойцы очень обрадовались такому приобретению и быстро водрузили на него чеченский флаг. Теперь им будет намного легче добираться до следующих ценных трофеев, которые им любезно предоставят украинские националисты», — подчеркнул политический деятель.
В заключение глава Чечни уточнил, что в целом на сегодняшний день ситуация с оснащением российских бойцов очень хорошая.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.