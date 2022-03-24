Кадыров: чеченские силовики сталкиваются с «интересными находками» в Мариуполе

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бойцы чеченских силовых структур
лицезрят «интересные находки» во время зачисток территорий Мариуполя, отбитых у
неонацистов. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, силовики находят помещения
с боеприпасами, оружием и средствами связи.

Политик отметил, что все действия
российской стороны проходят максимально
аккуратно и в соответствии с разработанным планом. По словам Кадырова, солдаты
ведут зачистки для защиты мирных людей, «при этом сохраняя жизнь и здоровье
личного состава».

«Отвага, мужество, патриотизм и любовь
к Родине – эти высокие качества продвигают наших бойцов вперед, заставляя
врагов России и Украины разбегаться, как мыши, в разные стороны», — написал
Кадыров в своем Telegram-канале.

Минобороны России ранее отмечало, что
в ходе выполнения спецоперации удары наносятся только по объектам военной
инфраструктуры Украины. Угрозы для мирного населения нет, уверяли в оборонном
ведомстве.

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