Кадыров: чеченские силовики сталкиваются с «интересными находками» в Мариуполе

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Бойцы чеченских силовых структур
лицезрят «интересные находки» во время зачисток территорий Мариуполя, отбитых у
неонацистов. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, силовики находят помещения
с боеприпасами, оружием и средствами связи.
Политик отметил, что все действия
российской стороны проходят максимально
аккуратно и в соответствии с разработанным планом. По словам Кадырова, солдаты
ведут зачистки для защиты мирных людей, «при этом сохраняя жизнь и здоровье
личного состава».
«Отвага, мужество, патриотизм и любовь
к Родине – эти высокие качества продвигают наших бойцов вперед, заставляя
врагов России и Украины разбегаться, как мыши, в разные стороны», — написал
Кадыров в своем Telegram-канале.
Минобороны России ранее отмечало, что
в ходе выполнения спецоперации удары наносятся только по объектам военной
инфраструктуры Украины. Угрозы для мирного населения нет, уверяли в оборонном
ведомстве.