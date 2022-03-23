Кадыров анонсировал “подарок”, от которого националистам снесет головы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником обсудил вопросы координации действий, навестил раненых чеченских бойцов.

Кадыров обещал существенные результаты на мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации, а также анонсировал сносящий головы сюрприз для «нациков и бандеровцев».

«В условиях выполнения сложных боевых задач вопросы эффективного взаимодействия приобретают особенно важную роль. С учетом этого дорогой БРАТ, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником для согласования совместных действий.

Стороны договорились координировать усилия по решению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим России Владимиром Путиным. Подпишитесь на телеграмм канал “ШТОРМ Новости” и следите за событиями в реальном времени.

Принятые меры позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

По моему поручению Руслан Алханов также навестил раненых бойцов из Чеченской Республики и лично убедился, что они получают качественное и своевременное лечение. Ребята расстроены, что временно выбыли из строя, и жаждут вновь присоединиться к сослуживцам.

Более того, спешу сообщить, что мы подготовили очередной сюрприз для нациков и бандеровцев. От нашего подарка им точно снесет головы. Ждите и внимательно слушайте, дабы не пропустить победный марш наших ботинок, стремительно надвигающихся к вашим позициям!» — написал глава Чечни.

Ранее интернет издание RNT24 сообщало, что Кадыров сделал Зеленскому «ограниченное предложение» о подработке на чеченском телевидении

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