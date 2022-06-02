Кадры выдвижения колонны ВДВ РФ в ходе наступления на позиции ВСУ опубликованы в Сети

Колонна военной техники Воздушно-десантных войск России выдвинулась при наступлении на позиции Вооруженных сил Украины в ходе специальной операции. Соответствующее видео появилось в Сети.
На опубликованных кадрах видно, как российские десантники движутся на новые позиции в ходе наступательных действий. По данным Минобороны РФ, во время марша подразделения проводят разведку местности, а контроль на маршрутах обеспечивают при помощи дронов.
«Подразделения воздушно-десантных войск, овладев очередным рубежом, ведя наступательные действия на позиции ВСУ, осуществляют выдвижение подразделений в новый район», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об уничтожении 37 украинских националистов за сутки, передает RT.