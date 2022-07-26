Кадры в соцсетях подтвердили освобождение Углегорской ТЭС

Фото и видео, которые появились в соцсетях, подтверждают освобождение Углегорской ТЭС, расположенной в Бахмутском районе Донбасса.
Ранее различные аналитические каналы сообщали о том, что на Углегорской ТЭС проводится зачистка. Новые кадры стали прямым доказательством окончательного освобождения электростанции. Кроме того, впервые появились съемки внутренних помещений станции — они выглядят практически не затронутыми боевыми действиями.
По заявлению бойца на видео, опубликованного телеграм-каналом «Рыбарь», Углегорская ТЭС была освобождена штурмовыми отрядами «ЧВК Вагнера».
«26 июля 2022 года, десять часов, — слышен голос на видео. — Углегорская ТЭС была взята подразделением, которое неизменно слушает музыку Рихарда Вагнера».
Ранее ВСУ и боевики украинских нацбатальонов удерживали территорию электростанции после того, как без боя отступили из Светлодарска. Они пытались подорвать дамбу, однако эта попытка не увенчалась успехом. Освобождение одной из крупнейших электростанций Донбасса осуществлялось с большой осторожностью, отмечают аналитики, — необходимо было сохранить важный инфраструктурный объект.