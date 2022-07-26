Кадры в соцсетях подтвердили освобождение Углегорской ТЭС

Ранее ВСУ и боевики украинских нацбатальонов удерживали территорию электростанции после того, как без боя отступили из Светлодарска. Они пытались подорвать дамбу, однако эта попытка не увенчалась успехом. Освобождение одной из крупнейших электростанций Донбасса осуществлялось с большой осторожностью, отмечают аналитики, — необходимо было сохранить важный инфраструктурный объект.