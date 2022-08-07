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Кадры уничтожения стрелявшей по Антоновскому мосту в Херсоне установки HIMARS появились в Сети

Кадры уничтожения стрелявшей по Антоновскому мосту в Херсоне установки HIMARS появились в Сети
U.S. Marines.ZUMAPRESS.com. Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по огневым позициям украинского расчета реактивной системы залпового огня HIMARS.

Согласно полученным данным, именно эту установку ВСУ использовали для атаки по гражданской инфраструктуре Херсонской области, включая обстрел Антоновского моста.

В Сети опубликовали кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения американской РСЗО. Известно, что реактивная система была размещена в лесополосе около поселка Степное в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправил Киеву в качестве военной помощи 12 установок HIMARS. Однако в настоящий момент ВС РФ успели уничтожить шесть из них.

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