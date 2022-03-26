Кадры уничтожения командного пункта ВСУ российскими вертолетами Ка-52 были опубликованы Минобороны РФ

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Российские ударные вертолеты Ка-52 ликвидировали командный
пункт Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры были опубликованы Министерством
обороны России.
На записи можно увидеть, как воздушные суда ВС РФ уничтожают
военный объект украинской инфраструктуры. В ходе атаки российские военные
применили противотанковый ракетный комплекс «Вихрь», сообщает «Звезда». При этом
вертолеты не заходили в зону поражения ПВО Вооруженных сил Украины. Удар был
нанесен на расстоянии более семи тысяч метров.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.