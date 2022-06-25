Кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ силами ВС РФ появились в Сети

В сообщении военного ведомства отмечается, что во время ведения контрбатарейной борьбы российские средства артиллерийской разведки выявили место дислокации взвода буксируемых орудий ВСУ. Расчеты беспилотников выполнили доразведку, после чего артиллерия ВС РФ нанесла высокоточный удар по противнику. Известно, что в результате слаженной работы подразделений ВС РФ вооружение украинских националистов было полностью уничтожено.