Кадры ударившей по Белгороду украинской ракеты появились в Сети

Судя по всему, украинские националисты попытались отвлечь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО), а затем ударили тактическими ракетами «Точка-У». Сообщается, что в результате действий ВСУ погибли пять гражданских.