Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли преднамеренный удар по территории Белгорода, в результате чего пострадали несколько домов местных жителей, есть жертвы.
Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры с места удара по жилому дому в Белгороде.
Судя по всему, украинские националисты попытались отвлечь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО), а затем ударили тактическими ракетами «Точка-У». Сообщается, что в результате действий ВСУ погибли пять гражданских.