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Кадры спасения раненного солдата ВСУ бойцами спецназа ВС РФ появились в Сети

Кадры спасения раненного солдата ВСУ бойцами спецназа ВС РФ появились в Сети
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие сил специального назначения Вооруженных сил России спасли раненного солдата украинских войск. Соответствующее видео появилось в Сети.

На представленных в интернете кадрах можно увидеть, как бойцы российского спецназа оказывают помощь военному, пытаясь остановить кровотечение. Сообщается, что он служил в одном из горно-штурмовых батальонов ВСУ.

Ранее сообщалось, что на фоне успехов российской армии в ходе специальной операции существенно выросло количество дезертиров и уклонистов в рядах украинских войск.

вс рф ВСУ спецназ
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