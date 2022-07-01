Кадры спасения раненного солдата ВСУ бойцами спецназа ВС РФ появились в Сети

Военнослужащие сил специального назначения Вооруженных сил России спасли раненного солдата украинских войск. Соответствующее видео появилось в Сети.
На представленных в интернете кадрах можно увидеть, как бойцы российского спецназа оказывают помощь военному, пытаясь остановить кровотечение. Сообщается, что он служил в одном из горно-штурмовых батальонов ВСУ.
Ранее сообщалось, что на фоне успехов российской армии в ходе специальной операции существенно выросло количество дезертиров и уклонистов в рядах украинских войск.