Кадры штурма укрепрайона ВСУ спецназом НМ ДНР появились в Сети

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что более 200 солдат 56-й мотопехотной бригады ВСУ оставили свои позиции у населенных пунктов Опытное и Первомайское в Донецкой Народной Республике. Причиной массового дезертирства стали большие потери.