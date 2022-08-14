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Кадры штурма укрепрайона ВСУ спецназом НМ ДНР появились в Сети

Кадры штурма укрепрайона ВСУ спецназом НМ ДНР появились в Сети
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие отряда спецназначения «Шторм» Народной милиции ДНР провели операцию по захвату укрепрайона Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

На видеозаписи, опубликованной представителями народной милиции, можно увидеть продвижение защитников Донбасса к позициям противника, укрытым в лесополосе.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что более 200 солдат 56-й мотопехотной бригады ВСУ оставили свои позиции у населенных пунктов Опытное и Первомайское в Донецкой Народной Республике. Причиной массового дезертирства стали большие потери.

ВСУ ДНР Донбасс спецоперация
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