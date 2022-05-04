Кадры с передовой: позиции армии ДНР под поселком Пески — фоторепортаж

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Специальный корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры позиции армии ДНР под поселком Пески на Авдеевском направлении.
Поселок Пески – опорный пункт националистов. Известно, что в этот населенный пункт в начале года прибыли националисты «Правого сектора»** (запрещенная в РФ террористическая организация).
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут сложные бои с целью максимально отодвинуть позиции ВСУ. Те укрепления, которые находятся в населенных пунктах, приходится брать пехоте. Фотографии одной из позиций ДНР оказались в распоряжении «Народных Новостей».
Ранее «Народные Новости» показали видеозапись с коптера, на которой запечатлены позиции украинских войск в поселке Пески под Донецком. На кадрах с воздуха видны разрушенные здания без окон и крыш, а также церковь и мост.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация