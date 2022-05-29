Кадры с обломками сбитого под Херсоном украинского Су-25 опубликованы в Сети

Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО ВС РФ сбили один самолет Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата украинских военно-воздушных сил в Харьковской и Днепропетровской областях. Также была перехвачена ракета из РСЗО «Смерч» ВСУ под Харьковом.