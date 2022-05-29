Кадры с обломками сбитого под Херсоном украинского Су-25 опубликованы в Сети

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области. Соответствующее виде опубликовано в Сети.
На представленных в интернете кадрах можно увидеть обломки самолета ВВС Украины, который был уничтожен российскими системами ПВО. Отмечается, что воздушную машину перехватили над населенным пунктом Заградовка.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО ВС РФ сбили один самолет Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата украинских военно-воздушных сил в Харьковской и Днепропетровской областях. Также была перехвачена ракета из РСЗО «Смерч» ВСУ под Харьковом.