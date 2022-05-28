Кадры российского БТР-80 после прямого попадания из немецкого гранатомета попали в Сеть

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали снятое с беспилотника видео, на кадрах которого американские наемники ведут огонь по российскому бронетранспортеру из немецкого гранатомета Matador и шведских АТ-4. Примечательно, что БТР-80 продолжил движение даже после серии прямых попаданий.