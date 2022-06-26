Кадры работы российской ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ под Лисичанском опубликованы в Сети

Вооруженные силы России применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» для ударов по позициям украинских войск в Донбассе. Соответствующее видео опубликовано в Сети.
На представленных в интернете кадрах можно увидеть, как расчет машины производит обстрел по району сосредоточения ВСУ под городом Лисичанск. Отмечается, что удары наносят бойцы группировки «О» («Отважные») ВС РФ.
ТОС-1А «Солнцепек» использует снаряды калибром 220 миллиметров со специальной взрывоопасной смесью. Укрыться от ее огня в окопе или бронетехнике практически невозможно.