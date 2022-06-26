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Кадры работы российской ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ под Лисичанском опубликованы в Сети

Кадры работы российской ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ под Лисичанском опубликованы в Сети
Globallookpress.com MOD Russia

Вооруженные силы России применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» для ударов по позициям украинских войск в Донбассе. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

На представленных в интернете кадрах можно увидеть, как расчет машины производит обстрел по району сосредоточения ВСУ под городом Лисичанск. Отмечается, что удары наносят бойцы группировки «О» («Отважные») ВС РФ.

ТОС-1А «Солнцепек» использует снаряды калибром 220 миллиметров со специальной взрывоопасной смесью. Укрыться от ее огня в окопе или бронетехнике практически невозможно.

вс рф ВСУ лисичанск тос-1а солнцепек
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