...
Новости02

Кадры работы российских РСЗО по позициям ВСУ на Славянском направлении появились в Сети

Кадры работы российских РСЗО по позициям ВСУ на Славянском направлении появились в Сети
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Подразделения Вооруженных сил России продолжают вытеснять украинских националистов на Славянском направлении в ходе специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.

Авторы Telegram-канала показали на видео работу расчетов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые устроили настоящий «огненный дождь» для ВСУ на Славянском направлении. Сообщается, что при помощи этой тактики пехотные и штурмовые подразделения ВС РФ получают возможность беспрепятственно продвинуться вглубь обороны украинских националистов.   

вс рф ВСУ рсзо славянское направление Украина украинские националисты
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.