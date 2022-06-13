Кадры работы российских РСЗО по позициям ВСУ на Славянском направлении появились в Сети

Авторы Telegram-канала показали на видео работу расчетов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые устроили настоящий «огненный дождь» для ВСУ на Славянском направлении. Сообщается, что при помощи этой тактики пехотные и штурмовые подразделения ВС РФ получают возможность беспрепятственно продвинуться вглубь обороны украинских националистов.