Кадры из резиденции Бориса Джонсона вызвали насмешки жителей Британии

По информации зарубежного издания, недавно был опубликован счет, который свидетельствует, что перестройка семьей Джонсона его дома на Даунинг-стрит обошлась более чем в 200 тысяч фунтов стерлингов. В эту стоимость вошла даже тележка для напитков стоимостью 3675 фунтов и лампа за 8,5 тысячи фунтов стерлингов.