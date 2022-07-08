Кадры из резиденции Бориса Джонсона вызвали насмешки жителей Британии

Ушедшего накануне в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с его супругу Кэрри высмеяли из-за их вкуса в интерьере после появившейся информации о дорогостоящем ремонте в резиденции на Даунинг-стрит, где они проживали. Об этом сообщают обозреватели Daily Mail.
По информации зарубежного издания, недавно был опубликован счет, который свидетельствует, что перестройка семьей Джонсона его дома на Даунинг-стрит обошлась более чем в 200 тысяч фунтов стерлингов. В эту стоимость вошла даже тележка для напитков стоимостью 3675 фунтов и лампа за 8,5 тысячи фунтов стерлингов.
Уточняется, что резиденция на Даунинг-стрит была переоборудована с использованием светского интерьера Лулу Литл, являющегося основателем Soane Britain. Данная компания специализируется на роскошных интерьерах и своим клиентам принести «радость жизни» в дом, но за баснословные деньги.
Так, стоимость одного светильника из ротанга, находящегося в резиденции, может составлять порядка 7,2 тысячи фунтов, а письменный стол — более 10 тыс. фунтов.
Вместе с тем, в доме экс-главы правительства Соединенного Королевства также находятся два дивана, общая стоимость которых составляет 15 тысяч фунтов.
Однако, несмотря на дорогостоящий интерьер, большое количество британцев в Сети супругов Джонсонов за вычурный вкус, отметив, что находятся в смятении по поводу стоимости ремонта.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что была названа точная стоимость ремонта в резиденции Джонсона на Даунинг-стрит.