Кадры эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» появились в Сети

«Попытки националистов переодеться в гражданских хорошо известны, многих таких уже отлавливали на блокпостах во время боев в городе. Спецслужбы заинтересованы в том, чтобы отловить таких людей – с одной стороны это пополнение обменного фонда, с другой стороны – возможность поймать тех, на кого в ДНР заведены уголовные дела за военные преступления», — подытожил специалист.