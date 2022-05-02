Кадры эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» появились в Сети

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале поделился видео с эвакуацией мирных жителей с территории «Азовстали» в Мариуполе.
Рожин отметил, что все эвакуируемые с «Азовстали» проходят через проверку документов и личных данных. При этом, если возникают вопросы, то такие люди задерживаются до прояснения всех моментов. Эксперт подчеркнул, что фильтрация является обязательной процедурой для каждого, кто выходит с территории завода.
«Попытки националистов переодеться в гражданских хорошо известны, многих таких уже отлавливали на блокпостах во время боев в городе. Спецслужбы заинтересованы в том, чтобы отловить таких людей – с одной стороны это пополнение обменного фонда, с другой стороны – возможность поймать тех, на кого в ДНР заведены уголовные дела за военные преступления», — подытожил специалист.
Российские военные совместно с силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освободили Мариуполь, заблокировав остатки формирований украинских националистов в промышленной зоне завода «Азовсталь». Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину 21 апреля.
В настоящий момент обстановка в Мариуполе спокойная, что горожане приступили к наведению порядка и налаживанию мирной жизни. Людей, которые остались на территории завода, эвакуируют.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.