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Кадры боевой работы российских минометов «Тюльпан» на Украине появились в Сети

Кадры боевой работы российских минометов «Тюльпан» на Украине появились в Сети
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Самоходные минометы «Тюльпан» успешно справляются с боевыми задачами в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

«Тюльпаны» — самые мощные российские минометы. В Сети опубликовали видео, где можно увидеть работу расчетов Западного военного округа.

«Основное отличие миномётов от ствольной реактивной артиллерии — это принцип полёта снаряда. Принцип полёта снаряда ствольной артиллерии — это навесная траектория, принцип работы миномётов — это мортирная траектория», — объясняет командир батареи «Тюльпанов» Александр.

Сообщается, что при использовании корректируемых снарядов ВС РФ успешно уничтожают бронированные цели, пункты управления мосты и долговременные оборонительные сооружения украинской армии.

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