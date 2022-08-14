Кадры боевой работы российских минометов «Тюльпан» на Украине появились в Сети

Сообщается, что при использовании корректируемых снарядов ВС РФ успешно уничтожают бронированные цели, пункты управления мосты и долговременные оборонительные сооружения украинской армии.

«Основное отличие миномётов от ствольной реактивной артиллерии — это принцип полёта снаряда. Принцип полёта снаряда ствольной артиллерии — это навесная траектория, принцип работы миномётов — это мортирная траектория», — объясняет командир батареи «Тюльпанов» Александр.

«Тюльпаны» — самые мощные российские минометы. В Сети опубликовали видео, где можно увидеть работу расчетов Западного военного округа.

Самоходные минометы «Тюльпан» успешно справляются с боевыми задачами в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.