Кадры авиаудара ВВС США по мирному населению Афганистана попали в Сеть

Американское оборонное ведомство обнародовало кадры, на которых Военно-воздушные силы США совершают атаку на мирное население Кабула.

Известно, что видео было снято в августе прошлого года, однако представители Пентагона обнародовали его только сейчас. Сообщается, что в результате «ошибочного» авиаудара ВВС США в Кабуле погибло десять гражданских, среди которых оказалось семеро детей.

Согласно некоторым данным в период с 2004 по 2020 годы в Афганистане были убиты до 10 076 человек в результате атаки американских беспилотников. Афганский военнослужащий, работавший на США в рамках программы с использованием БПЛА ScanEagle рассказал, какой стала жизнь местного населения после вывода американского воинского контингента из страны, передает RT.

загрузка...