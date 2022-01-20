Кадры авиаудара ВВС США по мирному населению Афганистана попали в Сеть

Кадры авиаудара ВВС США по мирному населению Афганистана попали в Сеть Новости
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Американское оборонное ведомство обнародовало кадры, на которых Военно-воздушные силы США совершают атаку на мирное население Кабула.

Известно, что видео было снято в августе прошлого года, однако представители Пентагона обнародовали его только сейчас. Сообщается, что в результате «ошибочного» авиаудара ВВС США в Кабуле погибло десять гражданских, среди которых оказалось семеро детей.

Согласно некоторым данным в период с 2004 по 2020 годы в Афганистане были убиты до 10 076 человек в результате атаки американских беспилотников. Афганский военнослужащий, работавший на США в рамках программы с использованием БПЛА ScanEagle рассказал, какой стала жизнь местного населения после вывода американского воинского контингента из страны, передает RT.

 
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