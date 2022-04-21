Кадр из сериала «След» использовали на Украине для создания фейка об «убийстве в Бородянке»

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Украинцы использовали кадр из сериала «След», чтобы показать якобы совершенные убийства в поселке городского типа Бородянка, который находится в Киевской области.
Пользователь Сети из Украины в одном из своих постов опубликовал кадр с «жертвой», которую якобы обнаружили в коллекторе. Снимок оказался всего лишь кадром из сериала «След», который показывают на Пятом канале, сообщает РЕН ТВ.
На фото изображена героиня проекта Ирина Черновская. Стоп-кадр можно увидеть в серии под названием «Неформалка». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Киев фейками пытается отвлечь внимание от собственных преступлений.
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