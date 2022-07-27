Качество сборки российских ракетных двигателей будет контролировать искусственный интеллект

Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в Роскосмос) продемонстрировало работу цифровой системы на основе искусственного интеллекта, которая способна распознавать детали, инструменты и действия человека во время сборки ракетного двигателя.





«На одном из участков сборочно-сварочного цеха предприятия разработчики из ФГУП “НИИ автоматики” и компании “Мотив” продемонстрировали возможности новой технологии, основанной на цифровом проектировании, машинном зрении и дополненной реальности», – говорится в сообщении.

Во время наблюдения за процессом сборки ракетного двигателя разработанное программное обеспечение при помощи установленных на рабочем месте сборщика камер будет фиксировать и оценивать действия конструктора, контролируя техпроцесс и его этапы.

По словам главного технолога НПО «Энергомаш» Евгения Воронежского, разработка должна положительно сказаться на качестве сборки и снизить фактор человеческого ручного труда. «Разработка направлена на снижение человеческого фактора при выполнении ручных операций, что несомненно полезно в производстве и должно положительно сказаться на качестве. Мы с коллегами обменяемся мнениями, на какие операции при производстве ракетных двигателей можем масштабировать такой автоматический контроль по видеоизображению и какие недостатки он имеет применительно к нашему производству», – рассказал он.

Система позволит решить определенные производственные проблемы, связанные с невозможностью использования бумажной или электронной техдокументации одновременно с ручной операцией и отсутствием постоянного объективного контроля всех этапов ручных операций. На данный момент в перспективе рассматривается возможность использования сборщиками очков дополненной реальности, отметили в Роскосмосе.