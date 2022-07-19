«Качество подтверждается всеми необходимыми документами» — Ozon начал продажу товаров Mango

В ассортименте онлайн-магазина Ozon в продаже появилась коллекция испанского бренда Mango, в частности, женская одежда, обувь, а также различные аксессуары.

«На Ozon действительно появилась коллекция бренда Mango. Это оригинальная продукция, качество подтверждается всеми необходимыми документами», — заявили в пресс-службе Ozon.





В пресс-службе онлайн-магазина заявили, что поставки осуществляются в соответствии с законодательством. Ранее товары испанского бренда начали продаваться на площадке Wildberries.

В июле стало известно что Mango продаст свой российский бизнес. Предположительно, что магазины сети после перехода к новым владельцам будут работать по франшизе.