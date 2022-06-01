Качество образования на Ставрополье не ухудшилось за время пандемии

Рабочая встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и министра образования региона Евгения Козюры, состоявшаяся 31 мая, была посвящена развитию системы образования на Ставрополье.
Министр отметил, что качество образования не пострадало от пандемии, и привел в качестве примера результаты первых сданных в 2022 году ОГЭ, передает издание «АТВмедиа». Неудовлетворительные результаты стали вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом.
В этом году порядка 26 тысяч выпускниковм9-х классов сдают ОГЭ и более 10 тысяч выпускников 11-х классов — ЕГЭ.