Качество образования на Ставрополье не ухудшилось за время пандемии

Министр отметил, что качество образования не пострадало от пандемии, и привел в качестве примера результаты первых сданных в 2022 году ОГЭ, передает издание «АТВмедиа». Неудовлетворительные результаты стали вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом.