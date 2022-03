Качественные продукты в СССР: развенчиваем мифы

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Как часто вы слышите фразу: «Вот в Советском Союзе продукты были качественными»? Среди людей постарше эти ностальгические высказывания встречаются регулярно. И скучают они вовсе не за едой, а за временами своей молодости. Тогда всё казалось лучше и интереснее. А вот качественные продукты в СССР скорее миф, чем реальность.

Моя бабушка была товароведом, так что досконально знала, из чего состоит тот или иной продукт. И, поверьте мне, в хваленых ГОСТах можно было найти всё что угодно. Конечно, это не касалось товаров, изготовленных на экспорт. Для них были свои нормы. А простой народ довольствовался тем, что есть. Ведь в условиях дефицита другого выбора у них не было. А самовнушение — сильная вещь.

Насколько качественные продукты были в СССР

Колбаса

Пищевые советские ГОСТы восхваляют до сих пор. Но мало кто знает, что большинство ингредиентов можно было заменить другими, более дешевыми аналогами. Для этого существовали специальные примечания. И производители с радостью ими пользовались.

Страшный перечень нитратов, нитритов и фосфатов, которые сейчас входят в состав практически всех колбасных изделий, встречался и в Союзе. Правда исключительно в продуктах для внутреннего рынка. Только представьте, что в вареной колбасе норма нитритов на 1 кг составляла 5000 мг. Во время термической обработки всё это «добро» превращалось в токсичные вещества.

Даже представить страшно, что приходилось есть советскому человеку. И это я еще не упомянула заменители. После введения всех возможных «улучшений» в колбасе могли остаться сплошные отходы производства. И ладно, если говядину заменили на свиные обрезки. Туда же отправлялись мочевые пузыри и коровьи проходники. А еще кусочки старой колбасы (примерно 10 %). И это лишь вершина айсберга.

Кондитерские изделия

Сказки о том, что раньше сладости делали только из натуральных продуктов, вам могут рассказывать современные производители. Используя чувство ностальгии, они повышают интерес к своим товарам, которые полностью соответствуют ТУ тех времен. Что же на самом деле добавляли торты и десерты?

Ни о каком сливочном масле и речи быть не могло. Маргарин и прочие кондитерские жиры из низкосортного пальмового масла — наше всё. А помните знаменитые советские конфеты «Птичье молоко»? К сожалению, и они состояли сплошь из заменителей. Разве что у вас была возможность скупиться в элитном магазине.

Мороженое и сметана

ТУ освежающего десерта тоже постоянно меняли, ориентируясь на молочное производство. Небольшой процент сливок, которые в провинциях с 1980 года заменили на молоко, смешивали с растительными и гидрогенизированными жирами. Загустителями служили мука и крахмал. Да и выбор был ограничен двумя-тремя видами.

Умело разбавляли и сметану. Если в домашнем продукте ложка стояла из-за высокой жирности, то в магазинном — благодаря солидной дозе крахмала.

Благодаря введенному понятию естественной убыли на производствах умудрялись подворовывать. А недостачу восполняли водой и прочими ингредиентами. Поэтому на стол попадали продукты весьма сомнительного качества. Чтобы хоть как-то поддерживать в гражданах силы, производители добавляли в свою продукцию витаминно-минеральные комплексы, предназначенные для скота. Ну что, вам всё еще хочется вернуться в это время?

