Кабмин выделил 14,3 млрд на льготные крдиты для малого и среднего предпринимательства

Также для привлечения предпринимателей правительство увеличило на 9 млрд рублей капитализацию Корпорации МСП, которая занимается предоставлением малому и среднему бизнесу беззалоговых кредитов под свое поручительство. Выделенные средства будут направлены на предоставление гарантий для выдачи займов.