Кабмин выделил 14,3 млрд на льготные крдиты для малого и среднего предпринимательства

Правительство планирует расширить доступ предпринимателей к программам по льготному кредитованию. В рамках решения этой задачи кабмин выделил дополнительное финансирование в размере 14,3 млрд рублей, сообщается на портале Минэкономразвития.
Льготные кредиты для микро- и малого бизнеса предусматривают ставку до 15% годовых. Средние предприятия могут рассчитывать на ставку 13,5%.
Также для привлечения предпринимателей правительство увеличило на 9 млрд рублей капитализацию Корпорации МСП, которая занимается предоставлением малому и среднему бизнесу беззалоговых кредитов под свое поручительство. Выделенные средства будут направлены на предоставление гарантий для выдачи займов.
Программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее участниками могут стать компании из самых разных сфер экономики.
Ранее российский кабмин запустил программу льготного кредитования для снижения расходов предприятий на закупку приоритетной импортной продукции, пишет «ФедералПресс». По словам Мишустина, заем будет рассчитываться по формуле 30 % от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта.